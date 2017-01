Puur en simpel en ingrediënten #purepoëzie

Dankbare opdracht voor een copywriter: dicht een tekst over puurheid. Voor ons shampoomerk.

Die fast moving consumer goods (FMCG) copywriter aan de slag. En het resultaat mag er zijn. Als ik een snelle poging waag het te vertalen komt het neer op:

filosofie: je hoeft niet perfect te zijn om puur te zijn. puurheid is intentie. integer in woord en daad. waarheidsgetrouw. puur is perspectief. een open vizier. oordeelvrij. puur is principieel. wederkerig. niemand is perfect. maar puur is haalbaar. puur ben je op zijn best.

Mooi hoor. Wel jammer dat de ware aard van het goedje iets minder puur is dan de voorkant doet vermoeden:

Originele tekst ->