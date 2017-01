Aanrader: Algemene gebruiksvoorwaarden van Ideaalman

Ik laat mijn maîtresses altijd deze algemene gebruiksvoorwaarden tekenen (opgesteld met die ene cougar van Kiezel Communicatie). Je weet tenslotte maar nooit.



Algemene gebruiksvoorwaarden



Cliënte, dan wel jongedame, dan wel cougar, hierna te noemen <Kandidaat>, zoekt toenadering tot, dan wel genegenheid van, dan wel ‘iets’ van de Ideaalman, hierna te noemen <Ideaalman>, met inachtneming van deze bindende algemene gebruiksvoorwaarden.

Art. 1 Het is graag of niet.

Art. 2 Kandidaat kiest onvoorwaardelijk voor Ideaalman óf voor iemand anders.

Art. 3 Ideaalman is niet voor verbetering vatbaar.

Art. 4 Feedback is niet welkom.

Art. 4, lid 2, Ook opbouwende kritiek en goedbedoeld advies vallen onder de noemer ongewenste feedback.

Art. 4, lid 3, Mocht er zich in weerwil van het in artikel 2 gestelde op enig moment toch een situatie voordoen die zich laat omschrijven als verschil van inzicht of incompatibilité d’humeur, dan zijn partijen gehouden in der minne te schikken.

Art. 4, lid 3, sub b, In alle gevallen naar goeddunken c.q. oordeel van Ideaalman.

Art. 4, lid 4, Een eigen mening juicht Ideaalman toe op alle terreinen behalve: religie, financiën, psychologie, filosofie, ecologie, zaken van medische aard inclusief voedingsleer, Nederlands en internationaal recht, ict, kunst en politiek.

Art. 5 Bij bewezen geschiktheid bestaat de mogelijkheid om te solliciteren naar een vaste, doch niet-exclusieve relatie.

Art. 5, lid 2, Sollicitatie bij voorkeur met ukelele (en goed gemotiveerd lied).

Art. 6 Ideaalman belooft niks.

Art. 6, lid 2, Ook al lijken bepaalde uitspraken beloftes, ze zijn dat niet.

Art. 6, lid 2, sub b, Dit geldt ook voor eventueel mondeling toezegde (eenzijdig opzegbare) proeftermijnen.

Art. 6, lid 2, sub c, Garantie? Wat is garantie?

Art. 7 In geval van emotionele instabiliteit, verwijst Ideaalman naar de roze vriend.

Art. 7, lid 2, Een roze vriend kan ook rood of blauw zijn of andersgekleurd (hoewel groen zelden voorkomt).

Art. 7, lid 2, sub b, Een roze vriend is geen homofiel.

Art. 7, lid 2, sub c, Een roze vriend is geen Ibuprofen.

Art. 8 Ideaalman moet in originele staat blijven, zonder krassen, smeuren of gemoedswijzigingen; op straffe van doodzwijging, uitsluiting en vergetelheid.

Art. 9 Klaar is klaar (gij zult niet stalken).

Art. 9, lid 2, Voor alle vormen van vastgelegde communicatie, zij het in tekst, beeld of geluid, geldt Shift-Delete binnen 24 uur na ontvangst.

Art. 10 Ideaalman is heel makkelijk verder.

Opgemaakt in eenvoud, Utrecht [datum]

Voor akkoord:

x x

Ideaalman Kandidaat

PS Voor de volledigheid, hier de versie voor dove kandidaten:





PS2 Ondanks artikel 4 zijn aanvullingen voor deze ene keer welkom.