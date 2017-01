Herken makkelijk de (fake) recensie

Echt, hoe moeilijk is het om dit soort recensiespam te weren? Volgens mij niet heel. Fake comments bij iOS-App-recensies voldoen altijd aan – vaak zelfs een optelsom van – de volgende criteria:

- ze zijn altijd overdreven positief (vijf sterren, zelden vier of minder)

- ze zijn altijd kort geformuleerd

- iedere vorm van nuance ontbreekt (ze zijn nooit “mooi… maar jammer van dat ene dingetje”)

- gebruikersnamen van de recensenten zijn opvallend verhullend

- ze sticken van de taalfouten

- en inhoudelijk slaan ze doorgaans nergens op (“dank u dat deze app voor mij voor als applicatie eindelijk beschikbaar is en dat in zo’n korte tijd, u is de beste“)

Waarom slaagt Apple er niet in deze spammers te weren?

Dringend, want hun gedrag loont.

Deze App staat mede dankzij die spam namelijk hoog in de top 50 gratis Apps:

Met dank aan Gobo1234, Razz501974, d….k.., Zakkemakke, Makfgf, Dropfruit, etc…

Goed gedaan jochies!





Denk je nu ‘Tekstschrijver Tim, dit is iets wat iedereen moet Hubble Tuin?’

Zie dan ter vergelijking deze echte recensies van gewoon echt goeie Apps:

Letterpress:

Kakhiel:

Het verschil is hopelijk duidelijk. Echte recensies, met name van Nederlanders, zijn niet compleet zonder een klein beetje gezeur, nuance en/of kritiek.

Niet toevallig dat Van Dale dat dan ook in de definitie van recensie beschrijft:

re·cen·sie (de; v; meervoud: recensies) 1 beoordeling, kritische beschouwing van een boek, voorstelling, film enz. in een dagblad of tijdschrift

Dat zou toch in een algoritme te vangen moeten zijn, of niet?

Dan is degenen die hebben gedaan dat programma, de beloning de moeite waard de beste wat mij betreft!