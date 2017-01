Wat is Integrated Reporting <IR>? Tot enkele weken geleden zei Integrated Reporting me niets. Inmiddels ben ik een klein beetje wijzer. Hier waarom het een fenomeen is dat je wat mij betreft (beroepshalve) in de gaten moet (!) houden.



Integrated Reporting is een initiatief van The International Integrated Reporting Council (IIRC) om verslaglegging in traditionele financiële jaarverslagen, sociale jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen etc. tot één verslag te combineren, op een manier dat alle belanghebbenden en belangstellenden er daadwerkelijk iets aan hebben.

The International Integrated Reporting Council (IIRC)? De wie?

Wat <IR> spannender maakt dan je op het eerste oog zou denken, is dat de organisaties die op dit moment de blijde <IR>-boodschap promoten bepaald geen kinderachtige clubs zijn. Alle grote accountantsbureaus, bijna alle grote multinationals, en tal van hoogwaardigheidsbekleders (als Prince Charles) trekken alles uit de kast om Integrated Reporting DE standaard in acceptabele verslaglegging te maken.

Acceptabele versus geaccepteerde

Goed om te weten: er is geen wet die bedrijven en instellingen voorschrijft hoe zij zich storytellingtechnisch dienen te verantwoorden in verslagen en rapportages. Iedereen is in hoge mate vrij om te doen en laten wat hij wil. En IIRC is niet de enige die aspireert de wereldstandaard te leveren. Er zijn ook nog organisaties als The Global Reporting Initiative en The Sustainability Accounting Standards Board™ (SASB™).

Wat Integrated Reporting als model m.i. sterk maakt, is dat het poogt de diverse bestaande initiatieven te integreren tot één alomvattend raamwerk. Waarbij, let op, niet uitputtend lijstje:

- de MVO- / duurzaamheidsverslagen niet langer stand-alone fungeren náást financiële en andersoortige (jaar)verslagen

- de cijfers voortaan een belangrijkere rol spelen in het vertellen van het verhaal

- het verhaal niet langer sec de verantwoordelijkheid is van de communicatieafdeling

- er meer aandacht besteed moet worden aan de wijze waarop de onderneming waarde (in de breedste zin des woords) toevoegt aan de wereld van vandaag én morgen

- het verhaal ook een reële afspiegeling is van de werkelijkheid.

Afspiegeling van de werkelijkheid???

Vooral dat laatste punt lijkt een dooddoener, maar zeker als het over duurzaamheid gaat is er een wereld van verschil tussen droom en daad. Geen woorden, maar daden en dán pas iets rapporteren, als mooie bijkomstigheid van <IR>?

Of, zoals de IIRC zelf stelt:

Our vision is for <IR> to be accepted globally as the corporate reporting norm, benefiting organizations, their investors and other stakeholders by enabling informed decision-making that leads to efficient capital allocation and the creation and preservation of value. By encouraging a different way of thinking, <IR> will contribute towards the advancement of a more sustainable global economy.

Tot zover de eerste kennismaking. Wat volgt zijn een heleboel vragen.

Want hoe ziet zo’n Integrated Report er nu precies uit? De IIRC lijkt te gaan voor een vorm van cocreatie. In een pilot draaien op dit moment 80 organisaties mee, die ieder op eigen wijze invulling geven aan wat uiteindelijk de blauwdruk moet worden.

Ondertussen staan de accountancyclubs te trappelen van ongeduld om hun opdrachtgevers te helpen bij de transformatie naar <IR>. ‘Integrated’ betekent tenslotte dat je organisatie eerst zelf ook integrated moet zijn.

En – opmerkelijk <!>

Wat me opvalt, is dat degenen op wiens bord straks de verzoeken liggen om Integrated Reports af te leveren, zich nog weinig mengen in de discussie. Afgezien van de PR- en communicatieafdelingen van grote bedrijven en de accountants hoor ik op Twitter zelden tot nooit iemand over Integrated Reporting.

Waar zijn de tekstschrijvers, copywriters, fotografen, communicatiebureaus en andere professionals?

Heeft ‘het jaarverslag’ zijn langste tijd gehad? Zijn duurzaamheidsverslagen een teken van onvermogen? Hoe kan het beter? Welke best practices ken je? Laat je kennis en expertise gelden. Je hebt toch niet voor niets geïntegreerde communicatie gestudeerd?

