Persuasieve teksten

Wat zo vreemd is aan het woord persuasief, is dat het niet echt persuasief is. Ik voel me er tenminste niet heel erg door gepersuasiveerd. Noch gepersuativeerd overigens door persuatieve tekst. Kunnen de persuasieven niet een verleidelijkere term bedenken? Iets leesbaarder wellicht ook. En met wat meer overtuigingskracht?