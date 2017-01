Behoorlijk wat communicatieadviseurs, tekstschrijvers en vergelijkbare figuren dringen bij klanten aan op het belang van storytelling. Als je pech hebt, bestoken ze je in die gevallen met een heleboel jargon. Over waarom storytelling werkt vanuit de principes van narrativiteit, remediation, authenticiteit, engagement en… (hallo, wel bij de les blijven hé?).



Een makkelijkere uitleg waarom storytelling werkt, vind je bij Joshua Foer. Deze journalist bracht verslag uit over de U.S. Memory Championship. Hij was erdoor geïntrigeerd, besloot het kunstje te leren en won de wedstrijd één jaar later. Het geheim van een onvoorstelbaar goed geheugen? Pas op, spoileralert: storytelling.



Gewoon een goed verhaal

Door de boodschap te verpakken in een beeldend verhaal, blijft die veel beter hangen. Goed om te weten (en te onthouden ;-)). Handig voor die volgende bespreking over de zin en onzin van corporate storytelling in relatie tot top-of-mind-posities-willen-bewerkstelligen.