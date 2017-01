Opzoeken is iets anders dan zoeken. Het eerste doe je in een naslagwerk als een woordenboek bijvoorbeeld. Ergens naar zoeken, of ergens naar op –spatie – zoek zijn, doe je als je je sleutels kwijt bent. Dan ben je ‘op zoek’ naar je sleutels. Dan zeg je ‘ik ben op zoek’, niet ‘ik ben opzoek’, want dat is gewoon een beetje vreemd.