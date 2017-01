Hit me baby?

Doe jij je klanten genoeg pijn? Anders kopen ze niets bij je… Zo kopt (en dreigt) Aartjan van Erkel gisteren op zijn blog. Leuke insteek, prikkelend ook, maar *veel* te kort door de bocht. Ik ben het niet geheel met Aartjan eens – een zeldzaamheid overigens – en jij kunt dat beter ook maar niet zijn. Anders kopen klanten straks niets bij je!



Wat ontbreekt eraan?

Een heldere uiteenzetting over waarom, en in welke gevallen, het benoemen van pijnpunten juist *niet* werkt, vind je bij Suzanne Meijles. Hiero: http://www.tekstblog.nl/welk-intro-werkt-in-wervende-tekst/

De essentie van haar boodschap: koffie of een biertje verkoop je niet met het expliciet benoemen van pijnpunten. Bij sommige producten (denk aan Olvarit) of diensten (neem een sportclub) stimuleer je aankoopbeslissingen niet met die dode baby’s of ranzige lijven die Aartjan opwerpt.

Wat ontbreekt in zijn geïnspireerde pleidooi is die nuance. Kies je voor de probleem–oplossingstructuur in je tekst of de doel–middelstructuur? In het eerste geval, *mag* verleiden met tekst soms wel ‘pijn’ doen, de voorbeelden van de brandblussers zijn goed gevonden.

Toch zou Ogilvy, op wie de post zich beroept, het niet integraal eens zijn met de rest van de strekking van het artikel. Ogilvy komt uit Carnegie’s school die waarschuwde voor het negatieve effect van negatieve formuleringen op sales.

En als Ogilvy er dan toch bij de haren bijgesleept wordt… Hij stelde inderdaad: “The consumer is not a moron, she is your wife”. Maar dat deed ie niet om haar te mishandelen.

Je kunt in een eerste kennismaking niet iemand direct ten huwelijk dreigen, met een probleem-oplossingvoorstel. “Weet je wel hoe ellendig jouw leven wordt zonder goede partner! En nu met mij trouwen dus, hup, hup.”

Ook bestaande relaties vragen in de regel om wat meer tact. Ik *verleid* mijn vriendin niet om geld aan die vakantie uit te geven door haar pijn te doen, of te dreigen met een scheiding, kleiner huis en minder geld.

<- En hoewel ik dol ben op testen, test ik deze stelling voor de zekerheid ook maar even niet ;-)

Wat werkt wel?

Net zomin als er één ‘beste’ cola of spaghettisaus bestaat, http://www.ted.com/talks/malcolm_gladwell_on_spaghetti_sauce.html, bestaat die ene ideaalformule voor sales ook niet. Klanten *gunnen* je werk omdat:

- je bewezen effectief bent

- ze familie van je zijn

- je ze bang hebt gemaakt met dode baby’s

- ze niet beter weten en afgaan op je blauwe ogen

- ze het gewoon wel leuk vinden om met je te werken

- ze weten dat je in nood zit en die opdracht kunt gebruiken

- je dezelfde humor hebt

- ze lui zijn en geen zin hebben jouw werk te vergelijken met dat van topschrijvers

- etc, etc. (hier 20 betere criteria om een tekstschrijver op te selecteren: http://tekstschrijver-tim.nl/2011/01/26/freelancematch/#comment-8061)

Misschien moeten we daar beginnen? Helder krijgen wat voor relatie je hebt met die ander? Vervolgens methode Meijles erop loslaten. En dan per geval bepalen wat het beste werkt: met zachte hand verleiden, de pijnpunten subtiel verpakken in USP’s, of doodsangst aanjagen.

Het is maar net aan wie je iets hoopt te verkopen…

Ik hoop in ieder geval niet dat ik gebeld word door angsthazen die vinden, op basis van een slecht onderbouwde post van de verder terecht gezaghebbende (en kundige) Aartjan, dat ik hun klanten eens flink bang moet gaan maken.

@Aartjan, stel jij ze – als aanstichter van dat telefoontje straks – vast even gerust dat de soep niet *altijd* zo heet gegeten hoeft te worden?