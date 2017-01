Apps om interviews op te nemen met iPhone

In de afgelopen jaren heb ik meerdere recorders versleten. Groot, klein, analoog, digitaal. En nu ben ik het zat. Gedoe met batterijen. Overzetten van bestanden. Tijd om die iPhone eens te gaan gebruiken voor interviews op locatie. De vraag is: wat is de handigste app?



Ik heb er vanmorgen een aantal bekeken, gedownload en getest. Hier mijn – eerste – bevindingen.



iTalk, gratis of 1,59eu, drie sterren

Prima no-nonsense app. Maar de omvang van de opgenomen bestanden is dermate groot dat je ze, bij interviews die langer dan een paar minuten duren, nooit kunt mailen. Nadeel: je moet je iPhone voortdurend aan iTunes koppelen om de bestanden te downloaden (onhandig als je geen kabeltje op kantoor hebt).



Dictafoon van iPhone, gratis, geen rating

Voordeel is dat je die app al hebt, want hij is standaard op de iPhone geïnstalleerd. En hij doet ’t prima. Ondanks dat de opgenomen bestanden in .mp4 kleiner dan die van iTalk zijn, kan delen via e-mail problematisch zijn bij grote opnames, dus je hebt iTunes nodig.



DropVox, 1.59eu, 3,5 sterren

Een dictafoon gekoppeld aan Dropbox. Topidee! Maar het lijkt alleen te werken als je verbinding hebt. Dat is een nadeel: je hebt niet altijd beschikking over WiFi of een sterke 3G-verbinding, bandbreedte kost bovendien geld, plus het doet een iets grotere aanslag op je batterij.



SoundCloud, gratis, 4 sterren

Geweldig. Opnemen, uploaden, embedden op je site. Of ‘private’ uploaden. Nadeel is hetzelfde als DropVox; je moet een verbinding hebben, het lijkt niet mogelijk om eerst lokaal op te slaan. Een ander nadeel, als je regelmatig interviewt, is dat de gratis versie maximaal twee uur geluid opslaat. Zodra je meer in de cloud wil, heb je een abonnement nodig. Reken voor 12 uur opslagruimte op 79 euro per jaar.



VC Audio Pro, 5,49eu, sterretjes onbekend

Alleskunner. Opnemen, bewerken, comprimeren, mailen, uploaden naar SoundCloud… Maar die prijs… 5,49eu… even verder zoeken…



iProRecorder, 0,79eu, 3 sterren

Vriendelijk geprijsd. De recensies in de Appstore zijn alleen niet onverdeeld positief. De interface van de app is niet heel ‘intuïtief’ en de iProRecorder adviseert om je iPhone in vliegtuigmodus te zetten (waarom is onduidelijk). Wat heel cool is, is dat je de opgenomen interviews direct via WiFi van je telefoon kunt downloaden. Zónder extra software, gewoon door in je browsers de website van de app (gehost op je telefoon) te bezoeken. Voordeel: bij het afspelen van bestanden op je telefoon kun je mooi vooruit- en terugspoelen. Nadeel: als je dat doet, dan crasht ie…



FiRe 2 – Field Recorder, 4,99eu, 4 sterren

Ook zo’n alleskunner. Met een nog langere lijst specificaties dan VC Audio Pro. En 50 cent goedkoper. Gedownload, getest: dit is de app. Makkelijk te bedienen, bestanden worden lokaal opgeslagen en zijn bewerkbaar. Exporteren naar alle denkbare formaten, uploaden via Dropbox, SoundCloud, mail, FTP. Precies wat ik zocht!



Tot zover de theorie. Nu de praktijk.



Ken je een betere interview-app, heb je positieve of negatieve ervaringen met één van de genoemde apps, of heb ik wat over het hoofd gezien? Laat het weten!