Meer verkopen? Dan minder spelfouten!

Tim: klant mailt

“Thanks. Ik heb D gesproken. Zij betaald de helft van mijn kosten. Dus exclusief haar eigen ontwikkelkosten ivm de foto’s”

Hij zit in sales

Moet ik wat van zeggen?



Carola: nee

betaald is ook zo moeilijk

alle be- ver- ont- ge-werkwoorden hebben dat probleem



Tim: Zou het voor zijn verkoopsucces niets uitmaken?



Carola: het schijnt van niet

spelfouten maken niks uit. helaas



Tim: Stel nu dat je mailt met 100 potentiële klanten

Zouden er niet 2 of 3 vallen over slordig/foutief taalgebruik?

En daardoor kiezen voor die andere partij die net iets beter verzorgde mail stuurt?



Carola: er is onderzoek gedaan naar de invloed van spelfouten op persuasieve teksten

en het schijnt niet uit te maken

kan natuurlijk dat het onderzoek niet deugt

ik probeer het te vinden via google

weet niet meer precies hoe het zat

of hoe zeker het was

of hoe het onderzocht is.



Tim: Ik geloof ook dat het veel lezers echt geen bal kan schelen / ze het niet zien.



Carola: http://igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2011-0728-201028/Igitur.pdf



Tim: Maar 5% zal het op z’n minst wel opvallen



Carola: ja het valt sommigen op

maar het heeft geen invloed op hun beslissing

de tekst wordt niet minder persuasief

erg hè

voor taalpuristen als wij

als ons

hahahaha



Tim: ben ‘m aan het lezen



Tim: “De proefpersonen moesten ook invullen of zij spelfouten in zakelijke brieven helemaal niet erg tot heel erg vinden. Gemiddeld vinden de proefpersonen spelfouten in zakelijke brieven erg, want het gemiddelde is 6.19 (SD=.96) op een zevenpuntsschaal. Maarliefst 47,5 procent van alle proefpersonen kruist de meest extreme optie aan en geeft aan spelfouten in zakelijke brieven heel erg te vinden (optie zeven). Op de tweede plaats wordt ‘erg’ (optie zes) door 33,1 procent van alle proefpersonen aangekruist. Niemand van de proefpersonen kruist ‘helemaal niet erg’ en ‘niet erg’ aan (optie één en twee).”



“De allereerste vraag van de vragenlijst was die naar een rapportcijfer. Voor de gehele steekproef hebben spelfouten invloed op dit rapportcijfer. Een brief zonder spelfouten krijgt gemiddeld een 7.2, terwijl een brief met spelfouten een 6.8 krijgt.”



oe grappig:



“Niet-kenners vinden een brief met spelfouten begrijpelijker dan een brief zonder spelfouten. Kenners vinden een brief met spelfouten juist minder begrijpelijk dan een foutloze brief.”



Tekstwaardering totaal

“Niet-kenners waarderen een brief met spelfouten meer dan een foutloze brief. Kenners waarderen een brief met spelfouten juist minder dan een foutloze brief.”



Tim: okay



“Voor de niet-kenners maakt het voor de intentie niet uit of er spelfouten in een brief staan. Voor de kenners van spelling maakt dat wel uit. Kenners van spelling achten de kans dat de schrijver wordt uitgenodigd kleiner na het lezen van een brief met spelfouten dan na een foutloze brief. Zij achten de kans dat de schrijver voor de functie aangenomen wordt of dat het bedrijf de voetbalvereniging gaat sponsoren ook kleiner na het lezen van een brief met spelfouten.”



Dus maakt het weldegelijk uit (afhankelijk van je doelgroep)



Carola: o goed

ik heb natuurlijk alleen de headline onthouden

nou dan blijven we ons best maar doen



Tim: Leuk is wel dat ‘niet-kenners’ zelfs een soort behoefte lijken te hebben aan spelfouten



Carola: nu zijn er heel weinig kenners van spelling. maar het zal maar net een potentiële klant zijn.



Tim: Dus terug naar de vraag over de sales-director



Carola: ja



Tim: Als hij met 100 potentiële klanten mailt



Carola: ja dan is het zonde, zo’n fout

maar denk je dat hij niet weet hoe het moet?

Want ik weet heel goed hoe het moet en maak toch geregeld zo’n fout, hoezeer ik ook mijn best doe.

je denkt er niet bij na en hoppa



Tim: Hoeveel zullen er vallen over spelling – en daardoor uiteindelijk nét de opdracht niet gunnen, tegenover hoeveel potentiele klanten die hem juist onbewust waarderen / beter begrijpen en daardoor de opdracht gunnen?



Carola: het zijn dilemma’s om bij het kerstdiner over te debatteren



Tim: Over de hele linie uit haar onderzoek geldt: “Er is voor de totale steekproef geen interactie-effect tussen spelfout en het soort brief op de begrijpelijkheid.”



Tim: En als conclusie:

Uit dit onderzoek blijkt dat spelfouten een negatieve invloed hebben op de tekstwaardering, overtuigingskracht en het imago van de zender. Deze invloed is bij splitsing op kennis van spelling het sterkst voor de groep proefpersonen met kennis van spelling. Gemiddeld is het negatieve effect van spelfouten het grootst voor de sponsorbrief.

Carola: haha dat staat haaks op wat ik beweerde hè

ik neem alles terug



Tim: “De reactie van de kenners sluit in ieder geval aan op eerder onderzoek van Jansen (2010) waarin verschillende soorten spelfouten in directmailbrieven een negatieve invloed hadden op de tekstwaardering, maar ook op het imago van de zender en de gedragsintenties van de lezer.”



Carola: Janssen schrijf je met twee s’en



Tim: “Volgens het Integrative model of behavioral prediction van Fishbein en Yzer (2003, in Hoeken et al., 2009) is de attitude een van de belangrijkste determinanten van gedrag. Als de lezer positief over de zender denkt, is er een grote kans dat hij de schrijver zal uitnodigen voor een gesprek. Dat is in de resultaten van dit onderzoek ook te zien.”



Tim: “Misschien vinden niet-kenners het wel overdreven om een foutloze brief te willen schrijven en beoordelen zij een foutenmaker positief omdat hij ‘zichzelf blijft’ en ‘normaal’ schrijft.”



Carola: en omdat zij zichzelf herkennen



Tim: “Het negatieve effect van spelfouten op de tekstwaardering, overtuigingskracht en het imago van de zender geldt voor kenners vooral voor de sponsorbrief en juist minder voor de sollicitatiebrief. Dit gaat tegen de algemene norm in dat spelfouten in sollicitatiebrieven echt niet kunnen en dat de schrijver er zeer op afgestraft wordt.”



“Uit dit onderzoek is in ieder geval te concluderen dat een ten onrechte weggelaten -t bij de stam van een werkwoord in de derde persoon enkelvoud een negatieve invloed heeft op de tekstwaardering, overtuigingskracht en het imago van de zender en dat dit negatieve effect het grootst is voor proefpersonen met kennis van spelling die een sponsorbrief lezen.”



Okay

dat was het

we zijn eruit

Tweeten maar: Meer verkopen? Dan minder spelfouten!



Carola: weten we dat ook weer



Tim: Blijft de vraag wie je doelgroep is – maar om het zekere voor het onzekere te nemen, zou ik in sales dus kiezen voor foutloos, om die groep ‘kenners’ te pleasen. Zeker als het om substantiele bedragen gaat, is de kans groot dat je te maken hebt met enigszins opgeleide potentiële klanten.



Niet dat opleiding een garantie is voor spellingkennis, maar het zal maar net 5% schelen op een omzet van 10 miljoen.



Heb je die kerstbonus alvast in de pocket.



Carola: ja. maar wat ik zeg is: ook al weet je het, het is bijna onmogelijk als je af en toe die fout maakt, die fout te voorkomen. Het enige wat ik kan doen is Maria alles laten lezen. Maar wat ik mail, chat en tweet leest ze niet.

en dus maak ik af en toe een d/t-fout.

in mails, chats en heel ernstig, in tweets.

en dan kun jij mij daar op wijzen

maar dan vind ik je een eikel, want ik weet dat heus wel



Tim: (daarom wijs ik je er nooit op, in tegenstelling tot… )



Carola: dus de kans bestaat dat jouw klant jou dan minder sympa vindt.



Tim: Tru, maar ik ben niet in business voor de likability

Die klant wil resultaat

Dus we moeten ze opvoeden



Carola: nou vooruit dan maar. op eigen risico.



Tim: Allemaal verplicht naar beterspellen.nl



Carola: ik had een fout vandaag!

haal maria nooit in.

dat kan ook niet natuurlijk, je kunt niet boven de 100 procent



Tim: En allemaal dit ophangen: http://tekstschrijver-tim.nl/2011/04/01/tien-tekstblunders/



Carola: ja

hij hing hier lang.



Tim: Ik ga hem niet mailen



Tim: Wat ik ga doen is deze chat als postje online zetten, met dank aan Carola van Kiezel Communicatie voor de inspiratie.



Carola: o fijn

kom ik weer als een sukkel uit te voorschijn.



Tim: hahaha

Nee

Je had namelijk wel deels gelijk volgens mij

In de gevallen waar de niet-kenners de doelgroep domineren



Carola: wat zeg je?

kun je dat nog eens herhalen

krijg opeens zo’n warm gevoel diep van binnen.



Tim: oh bah



Carola: hahaha